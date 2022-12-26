Добровинский: на Киркорова подали в суд из-за скандального номера с крестом Адвокат Добровинский: на Киркорова подали в суд из-за скандального номера с крестом

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филиппа Киркорова проверят по статье об оскорблении чувств верующих, соответствующее заявление с жалобой на певца подали в суд, сообщил «Газете.Ru» адвокат Александр Добровинский. Артиста хотят привлечь к ответственности из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на христианский крест. Добровинский считает, что подобные жалобы на певца носят «спекулятивный и заказной характер», а сам номер, напротив, «задуман как поклонение». По мнению адвоката, некие недоброжелатели могут добиваться суда над Киркоровым из-за его политической позиции.

Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста, — сказал Добровинский.

По данным издания, Киркорова просят проверить по статье 148 УК РФ. Добровинский не уточнил, кто инициировал проверку. Адвокат назвал обвинения «беспочвенными», связав их с поддержкой «российский политики», отмечается в публикации.

Все эти жалобы носят абсолютно спекулятивный, безумно антиклерикальный и заказной характер, — заключил он.

Киркоров исполнил скандальный танец на юбилейном концерте в Кремле, который прошел весной. Тогда же в адрес исполнителя посыпались обвинения в оскорблении чувств верующих. Так, в мае в прокуратуру обратилась общественная организация «Царьград», которая добивалась возбуждения уголовного дела против артиста. Вслед за этим в СМИ начали появляться сообщения об отмене концертов Киркорова, в частности на Кавказе.