«Добились обратного эффекта»: знакомая Татарского о результатах теракта

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сестра друга Владлена Татарского Алексея Месяца, погибшего в начале специальной военной операции под Киевом, Анна предположила, что организаторы убийства блогера «добились обратного эффекта». По ее мнению, которое она высказала в беседе с NEWS.ru, им не удалось запугать ни простых россиян, ни тех, кто в настоящее время участвует в СВО. Террористы лишь вызвали «еще большее возмущение».

Я считаю, что те люди, которые все это делали, которые устроили этот страшный теракт, они добились обратного эффекта в том плане, что народ и особенно те ребята, которые сейчас на фронте, еще больше возмутились, потому что он действительно помогал, — сказала женщина.

Она отметила, что Татарский поднимал вопросы, «которые мало кто поднимает», поскольку «работал на земле» и знал о нуждах мобилизованных.

Также женщина предположила, что Татарский предчувствовал возможную смерть, но трагический исход его не пугал.

Блогер Владлен Татарский, писавший о событиях в зоне СВО в личном Telegram-канале, погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. В результате взрыва ранения получили 40 человек.