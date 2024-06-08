Добавьте эти ингредиенты в маринад для шашлыка — вкус мяса сразит наповал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шашлык — одно из самых популярных и любимых блюд, особенно в летний период, когда все выезжают за город, на дачи и готовят мясо. Рецептов маринада огромное количество, но этот придаст мясу неповторимый вкус и аромат.

Такой маринад подойдет для любого вида мяса: свинины, баранины, говядины и курицы. Мясо будет мягкое, сочное с пикантными нотками во вкусе.

На килограмм мяса потребуются две луковицы, три зубчика чеснок, полстакана соевого соуса, четверть стакана растительного масла, чайная ложка меда и соль, перец по вкусу.

Мясо нужно нарезать небольшими кусочками и выложить в глубокую миску. Лук нарезать кольцами и добавить к мясу, чеснок измельчить. В отдельной емкости смешать соевый соус, растительное масло, мед, соль и перец. Мясо залить смесью, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь. Перед приготовлением мясо нужно еще раз перемешать. Шашлык получится невероятно вкусным и ароматным.

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