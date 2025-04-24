Устали от обычных котлет? Этот неожиданный ингредиент сделает их в 3 раза сочнее и полезнее! Рецепт котлет с овсянкой, которые все примут за фирменный ресторанный вариант.
Ингредиенты (на 8 котлет):
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Фарш говяжий — 500 г
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Овсяные хлопья — 50 г
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Лук репчатый — 1 шт.
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Яйцо — 1 шт.
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Сливки (10%) — 50 мл
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Чеснок — 2 зубчика
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Соль, перец, специи — по вкусу
Секретный способ приготовления:
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Овсянку залейте сливками на 10 минут — станет мягкой.
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Лук и чеснок мелко нарежьте (не перекручивайте!).
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Смешайте все ингредиенты, вымесите фарш.
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Сформируйте котлеты, обжарьте по 3 минуты с каждой стороны.
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