Устали от обычных котлет? Этот неожиданный ингредиент сделает их в 3 раза сочнее и полезнее! Рецепт котлет с овсянкой, которые все примут за фирменный ресторанный вариант.

Ингредиенты (на 8 котлет):

  • Фарш говяжий — 500 г

  • Овсяные хлопья — 50 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сливки (10%) — 50 мл

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, перец, специи — по вкусу

Секретный способ приготовления:

  1. Овсянку залейте сливками на 10 минут — станет мягкой.

  2. Лук и чеснок мелко нарежьте (не перекручивайте!).

  3. Смешайте все ингредиенты, вымесите фарш.

  4. Сформируйте котлеты, обжарьте по 3 минуты с каждой стороны.

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