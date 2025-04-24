Добавляю это в фарш, и на выходе сенсация! Котлеты с секретом — обожают все

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Устали от обычных котлет? Этот неожиданный ингредиент сделает их в 3 раза сочнее и полезнее! Рецепт котлет с овсянкой, которые все примут за фирменный ресторанный вариант.

Ингредиенты (на 8 котлет):

Фарш говяжий — 500 г

Овсяные хлопья — 50 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сливки (10%) — 50 мл

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец, специи — по вкусу

Секретный способ приготовления:

Овсянку залейте сливками на 10 минут — станет мягкой. Лук и чеснок мелко нарежьте (не перекручивайте!). Смешайте все ингредиенты, вымесите фарш. Сформируйте котлеты, обжарьте по 3 минуты с каждой стороны.

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