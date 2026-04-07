Добавил в кулич немного зефира и обалдел от результата! Настоящий пасхальный хит, который теперь просят каждый год

Когда я впервые разрезал этот кулич, внутри меня ждал настоящий сюрприз. Мармелад и зефир, спрятанные в пористом, воздушном тесте, таяли на языке, напоминая о праздниках из детства.

Что понадобится для куличей

Для теста: 250 мл молока, 300 г сахара, 40 г свежих дрожжей (или 11 г сухих), 900 г муки, 200 мл сливок (10–20%), 150 г сливочного масла, 5 яиц, 1 столовая ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка соли, 50 мл растительного масла. Для начинки: 50 г мармелада, 50 г зефира, 100 г кураги. Для украшения: готовая глазурь, кондитерская посыпка.

Как я их готовлю

Курагу промываю, заливаю горячей водой на 15 минут, затем обсушиваю и нарезаю. Мармелад и зефир нарезаю мелкими кубиками. Для заварной основы в кастрюле нагреваю молоко до кипения.

В миску просеиваю 200 г муки, заливаю кипящим молоком, быстро перемешиваю до гладкости. Остужаю до теплого состояния. В теплую заварную основу добавляю дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 15 минут до появления пены.

Яйца взбиваю с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Вливаю сливки, растопленное сливочное масло, растительное масло и подошедшую опару. Постепенно добавляю оставшуюся муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто.

Накрываю и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до увеличения в 2–3 раза. За это время обминаю один раз. В подошедшее тесто добавляю курагу, мармелад и зефир, аккуратно вмешиваю. Формы смазываю маслом, присыпаю мукой. Выкладываю тесто на 1/3 высоты.

Накрываю и даю подойти до краев. Выпекаю при 180 °C 35–45 минут. Остужаю на решетке. Украшаю глазурью и посыпкой.

