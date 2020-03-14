Облачно и без осадков будет в Москве в понедельник, 16 марта. Воздух в столице прогреется до 6 градусов тепла.
Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, в Москве максимальная температура плюс 4-6, по области — плюс 2-7, — цитирует РИА Новости ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Он отметил, что скорость ветра составит порядка 4-9 метров в секунду, атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба.
Как ранее писал NEWS.ru, перепад температур в 15–20 градусов ожидает жителей России на наступившей неделе. На юге страны — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья — после прихода северных воздушных масс заморозки сменят нынешнюю тёплую погоду.
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