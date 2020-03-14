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Слово «тушёнка» в наименовании продукции говорит о том, что эти консервы не соответствуют ГОСТу. Мясные консервы должны называться тушёной говядиной.

В тушёнке преобладают соевый белок, вода, а не мясо. Тушёная говядина высшего сорта содержит не менее 58% массовой доли мяса и жира, не менее 15% массовой доли белка, соли от...