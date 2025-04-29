Майские праздники — идеальное время освежить интерьер без глобального ремонта. Эти простые идеи дадут эффект «новой квартиры» за пару дней и без лишнего стресса!
5 способов быстрого преображения:
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Перестановка мебели
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Поменяйте диван и шкаф местами
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Добавьте пуф или кресло из другой комнаты
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Эффект: новое восприятие пространства
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Акцентная стена за вечер
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Обои-самоклейки (от 500 руб/рулон)
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Трафареты + краска
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Галерея из рамок/постеров
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Световые решения
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Теплый свет в спальне, холодный — на кухне
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Гирлянды и торшеры вместо люстры
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LED-лента вдоль плинтусов
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Текстильная перезагрузка
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Новые шторы + плед + подушки
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Ковер в другой цветовой гамме
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Чехлы на мебель
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Вертикальное озеленение
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Полки с горшками
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Подвесные кашпо
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Фитокартины
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Бюджетные лайфхаки:
✔ Используйте остатки краски для акцентов
✔ Создайте «новую» мебель с помощью виниловой пленки
✔ Обновите ручки шкафов и дверей
Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.