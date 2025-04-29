До ремонта не доходят руки? Освежаем дом без запары за майские праздники

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Майские праздники — идеальное время освежить интерьер без глобального ремонта. Эти простые идеи дадут эффект «новой квартиры» за пару дней и без лишнего стресса!

5 способов быстрого преображения:

Перестановка мебели Поменяйте диван и шкаф местами

Добавьте пуф или кресло из другой комнаты

Эффект: новое восприятие пространства Акцентная стена за вечер Обои-самоклейки (от 500 руб/рулон)

Трафареты + краска

Галерея из рамок/постеров Световые решения Теплый свет в спальне, холодный — на кухне

Гирлянды и торшеры вместо люстры

LED-лента вдоль плинтусов Текстильная перезагрузка Новые шторы + плед + подушки

Ковер в другой цветовой гамме

Чехлы на мебель Вертикальное озеленение Полки с горшками

Подвесные кашпо

Фитокартины

Бюджетные лайфхаки:

✔ Используйте остатки краски для акцентов

✔ Создайте «новую» мебель с помощью виниловой пленки

✔ Обновите ручки шкафов и дверей

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.