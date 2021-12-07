До конца дня в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков

Во вторник, 7 декабря, в Москве пройдут снегопады, переходящие в мокрый снег. В течение дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщил ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня столица окажется под влиянием циклона с юго-запада. Погода будет облачной <...>. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев, — сказал он.

В течение дня температура в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса, в Подмосковье будет от минус двух градусов до плюс двух градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что балканский антициклон обернётся для столицы «снежным апокалипсисом», который утихнет только к 8 декабря. По прогнозам синоптиков, вместе с обильным снегом в столичный регион придёт и потепление — температура воздуха днём будет держаться около нуля. Также прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов. Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Низкие температуры будут наблюдаться в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской областях, Пермском крае, Карелии.