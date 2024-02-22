До каких пор центры принятия решений в Киеве будут самым безопасным местом?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля проведет пресс-конференцию, посвященную двухлетию СВО. Днем ранее Киев посетят делегации из стран НАТО. Видя эти новости, многие задаются вопросом, почему на Банковой тихо и спокойно, а мы никак не воздействуем на центры принятия решений?

Хочешь покоя — езжай на Банковую

24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, Киев посетят многочисленные делегации из дружественных стран НАТО и Евросоюза. В этот же день ЕС примет новый пакет санкций против России.

А 25 февраля Зеленский готовит большую пресс-конференцию по двухлетним итогам СВО.

Что удивляет обычного россиянина во всех анонсах на эти даты? Очевидная истина: ни один европейский и киевский политик не боится атаки, не думает, что может стать целью, хотя если говорить о гостях, то именно эти люди своей поддержкой Киева затягивают СВО.

Если послушать Зеленского и западные СМИ — Россия «утюжит» Украину, не жалея мирных жителей. Так почему же подобные сборища не просто протекают в обстановке абсолютного спокойствия, но и вообще возможны?

Морально-этическая черта

Объяснение простое: российские военные действительно не трогают мирные города и не прикрываются жителями, как это делают ВСУ. Мы не сражаемся с украинцами, что неоднократно подчеркивал наш президент. И есть морально-этическая черта, которую русский солдат никогда не переходил и не перейдет.

Но хочется задать вопрос, который тревожит многих обывателей: неужели у России нет возможности бить прицельно по инфраструктуре врага и тем самым пресловутым центрам принятия решений? Бить ювелирно точно. Ведь умеем.

Очевидно, что Зеленский не остановится, будет сражаться «до последнего украинца». И только мы можем это прекратить.

Саммиты и конференции в самом центре Украины выглядят как насмешка в адрес русского воина, проливающего кровь на передовой. Это понимаем мы, россияне, это понимают на Банковой, это понимают наши западные «партнеры».

Может, настало время изменить в первую очередь это? Возможно, с такого небольшого шага начнется большая победа России.

Уверена, мы доживем до того дня, когда в мирном русском городе Харькове и в мирном русском городе Киеве будет звучать русская речь. И слова благодарности нашим парням.

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