До 70% средств фонда помощи детям с тяжёлыми болезнями выделят на лекарства

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Российский фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями выделять до 70% средств на обеспечение целевой категории населения лекарствами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фактически до 70% средств будут направлены именно на лекарственное обеспечение. Кроме того, средства будут направлены и на медицинские изделия, и на средства реабилитации, которые не входят в стандартную программу реабилитации детей-инвалидов, — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями «Круг добра». Фонд выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого социальным вопросам, призвал создать условия, чтобы женщины, отказавшиеся от аборта, могли поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё.