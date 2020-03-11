Российские автолюбители смогут ездить быстрее. На российских трассах планируют увеличить допустимый предел скорости. В ушедшем 2019 году повышение разрешённой скорости коснулось 44 участков автодорог.
По данным телеканала «Звезда», изменения
Что касается движения на региональных дорогах, то там правила, напротив, ужесточатся. В частности, в Подмосковье с 1 апреля установят ограничение по скорости. равное 50 километрам в час.
Ранее NEWS.ru писал, что скоростной режим на трассе M11 Москва — Санкт-Петербург планируют повысить до 130 км/ч. Сейчас такой режим действует только на участке около Вышнего Волочка.
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