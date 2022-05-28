ДНР и ЛНР предложат модель обучения «Сириуса» Шмелёва: модель обучения «Сириуса» предложат для ДНР и ЛНР

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Образовательные модели инновационного научно-технического центра «Сириус» будут предложены для применения в ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС рассказала председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва. По её словам, сейчас с республиками прорабатывают планы внедрения.

Сейчас мы прорабатываем с республиками план, в июне у нас состоится семинар, куда приедут министры образования этих республик, мы предложим все те форматы, которые уже сегодня «Сириус» накопил, — сказала она.

Шмелёва отметила, что республикам предложат не только профильные прграммные предметы, но включат и историю, литературу, русский язык, обществознание. Руководиель «Сириуса» добавила, что что в настоящее время уже объявлен набор педагогов на повышение квалификации.

Дети из ЛНР и ДНР традиционно к нам приезжали на смены, просто, может быть, их было не так много. Но сейчас мы будем готовить просто профильные программы, которые будут их потом удерживать дальше, чтобы они адаптировались к нашим образовательным программам, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил образовательному центру «Сириус» разработать программу поддержки детских талантов в ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что организация обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь в данном вопросе. Путин подчеркнул, что граждане республик Донбасса особо нуждаются в поддержке.