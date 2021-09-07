Генерального директора «России сегодня» и телеведущего «России 1» Дмитрия Киселёва госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Была высокая температура, за 38 градусов. Меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат. Сейчас температура уже нормальная. Прогноз оптимистичный, — сказал Киселёв.

По данным Telegram-канала Mash, заболевание началось с сухого кашля и повышенной температуры тела. Телеведущий работал до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест на COVID-19 не дал положительный результат.

В настоящее время Киселёв находится под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть в районе 25–50%.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом в больницу в Коммунарке госпитализировали актёра Александра Балуева. У артиста диагностировано поражение обоих лёгких. В силу своего возраста Балуев, которому сейчас 62 года, попадает в группу особого риска.