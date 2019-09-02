Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное фото, на котором видно, что его супруга, модель Анастасия Костенко беременна вторым ребёнком.
Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются, — подписал Тарасов фото в Instagram.
Как писал News.ru, бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил свою жену в неприглядном виде, что вызвало недовольство пользователей Сети. Футболист опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена Костенко в коротких шортах в крупный белый горох, майке и с полиэтиленовым пакетом на голове. При этом девушка находилась на кухне и, возможно, готовила еду.