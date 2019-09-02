Полезную шаурму из филе индейки и соуса с нежирным йогуртом можно приготовить дома. О том, как сделать всеми любимое блюдо ещё и полезным, рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она объяснила, что сегодня шаурма стала популярным блюдом фастфуда. Из-за этого в качественный и количественный состав ингредиентов были внесены значительные изменения, влияющие как на калорийность блюда, так и на его...