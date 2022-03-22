Дмитрий Муратов передаст нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов совместно с коллегами решил передать свою нобелевскую медаль в фонд помощи украинским беженцам. Заявление Муратова опубликовали на сайте издания. Журналист также обратился к аукционным домам с просьбой откликнуться и выставить награду на торги.

«Новая газета» и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов, — сказал Муратов.

Журналист призвал стороны немедленно прекратить огонь на Украине, обменять военнопленных, открыть гуманитарные коридоры, оказать нуждающимся необходимую помощь, а также обеспечить беженцев. «Новая газета», по его словам, хочет поделиться с ранеными и больным тем, что для них дорого.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно в октябре прошлого года. Награду также присудили американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов первым в истории России получил этот приз. До него премию присуждали во времена СССР правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Михаилу Горбачёву.

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.