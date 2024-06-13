Медведев раскрыл проблему возвращения ученых в Россию Медведев: уехавшие за границу российские ученые готовы вернуться обратно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие из страны за границу ученые готовы вернуться обратно, и Москва заинтересована в этом. Политик также призвал обеспечить им достойные условия жизни и работы, передает РИА Новости.

И они готовы возвращаться, готовы работать, но без жилья естественно такого рода задачи не решаются. Мне кажется, что мы должны это держать в поле зрения, — сказал Медведев в ходе заседания Совета по науке и образованию 13 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал гордостью коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility), который находится в подмосковной Дубне. Российский лидер выразил уверенность, что специалисты смогут довести этот проект до конца. С помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

По словам члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, ускорительный комплекс NICA позволит создать эффективные атомные реакторы. Парламентарий пояснил, что коллайдер позволяет исследовать тонкости взаимодействия тяжелых ядер атомов. Депутат уточнил, что благодаря таким исследованиям можно узнать больше об атомных реакторах.