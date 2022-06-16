Дмитрий Киселев раскрыл понятие пропаганды в трактовке американских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Киселев

Телеведущий и глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что термин «пропаганда» в трактовке западных СМИ подразумевает то, что людям «не нравится, что ты говоришь». В качестве аргумента своей позиции он рассказал об интервью с корреспондентом американской телекомпании BBC Стивом Розенбергом, передает «ПолитЭксперт».

Он мне говорит: «Ну, ты же пропагандист». Я отвечаю: «Стив, давай договоримся: если я пропагандист, то и ты пропагандист, если я журналист, то и ты журналист». А вообще, спрашиваю я, что такое пропаганда? Стив понял, засмеялся, и сказал: «Пропаганда, это когда мне не нравится, что ты говоришь», — вспомнил Киселев.

Он также назвал журналиста BBC «очень милым человеком, обаятельным и хорошо играющим на фортепиано» и добавил, что сразу согласился на интервью с ним. Киселев также подчеркнул, что считает Россию самой свободной страной с точки зрения журналистики.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды, после того как соцсеть заблокировала его аккаунт из-за сообщения об Украине. Рогозин подчеркнул, что администраторы Twitter требуют, чтобы он удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой русскому народу и русской истории, однако он не считает его ошибочным.