«Спутник V» может быть одобрен для применения в ЕС в марте

https://static.news.ru/photo/e0cd988a-6649-11eb-9844-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть одобрена для использования в странах Европейского союза в марте.

Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали, — рассказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что российская вакцина «Спутник V» может столкнуться с трудностями в Европе из-за конкуренции. Он считает, что транснациональные корпорации «пойдут на всё», чтобы не допустить потери рынка.

Как писал NEWS.ru, власти Германии ведут диалог с российскими коллегами по вопросу производства и допуска вакцины «Спутник V» на территории страны. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. Он подчеркнул, что по этому вопросу общались канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, также диалог вёлся и на других уровнях министерства.

Одобрение «Спутника V» для вакцинации жителей Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в статье испанской газеты La Vanguardia. В статье отмечается, что публикация в научном издании Lancet выводов о российском препарате подтверждает его безопасность и эффективность. При этом, как напоминают авторы статьи, РФПИ сообщал о готовности Москвы предоставить странам ЕС 100 млн доз вакцины.