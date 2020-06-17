Для желающих побывать на Байкале туристов организуют чартер из Москвы

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Туроператор TUI с 4 июля начнёт продавать пакетные туры на озеро Байкал с чартерным перелётом из Москвы в Бурятию.

Об этом сообщает «МК в Бурятии». Раз в девять дней туристов будут доставлять самолётами «Уральских авиалиний» из столицы РФ в Улан-Удэ. В стоимость тура войдёт перелёт, размещение в трёхзвёздочной гостинице, трансферы, питание и базовые экскурсии. Последних будет две — обзор Улан-Удэ и поездка по восточному берегу Байкала. Дополнительные экскурсии можно будет купить на месте.

Продолжительность тура составит девять дней и восемь ночей. Путешественников будут размещать в парк-отеле «Байкальская ривьера» в селе Гремячинск. Министерство туризма Бурятии возлагает большие надежды на чартерные туры. В частности, глава ведомства Мария Бадмацыренова заявила, что эта инициатива туроператора «является большим шагом для восстановления региональных перевозок и восстановления внутреннего туризма».

Ранее глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что её ведомство обсуждает с российскими туроператорами и авиакомпаниями возможность запуска доступных пакетных туров на Дальний Восток, передавал NEWS.ru.