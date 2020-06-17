Для желающих побывать на Байкале туристов организуют чартер из Москвы

Туроператор TUI с 4 июля начнёт продавать пакетные туры на озеро Байкал с чартерным перелётом из Москвы в Бурятию.
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Продолжительность тура составит девять дней и восемь ночей. Путешественников будут размещать в парк-отеле «Байкальская ривьера» в селе Гремячинск. Министерство туризма Бурятии возлагает большие надежды на чартерные туры. В частности, глава ведомства Мария Бадмацыренова заявила, что эта инициатива туроператора «является большим шагом для восстановления региональных перевозок и восстановления внутреннего туризма».
Ранее глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что её ведомство обсуждает с российскими туроператорами и авиакомпаниями возможность запуска доступных пакетных туров на Дальний Восток, передавал NEWS.ru.
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