Для выпускников составили рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/c5198ecc-7e38-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, опубликовали рекомендации по самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 15 учебным предметам. 15 и 16 апреля на сайте ФИПИ появятся рекомендации и по подготовке к ОГЭ для девятиклассников.

Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ, — сообщили в ФИПИ.

В рекомендациях описана структура и содержание ЕГЭ, приведён индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на которые необходимо обратить особое внимание, даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, а также представлены полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора.

Кроме того, 21 апреля на сайте ФИПИ должны появиться ответы к открытым вариантам заданий, чтобы выпускники смогли проверить себя.

Как писал NEWS.ru, единый госэкзамен в России отменён не будет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения Единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнётся 8 июня. Кроме того, ведомство рассматривает вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов. Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин предложил отказаться от проведения ЕГЭ в 2020 году. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причиной он назвал распространение коронавируса.