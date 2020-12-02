Для восстановления занятости необходимо трудоустроить свыше 1 млн россиян

https://static.news.ru/photo/0f02df9e-3549-11eb-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более одного миллиона россиян должны быть трудоустроены для восстановления показателей занятости. Об этом заявила заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова.

Она отметила, что рост количества безработных фиксируется как центрами ведомства, так и Росстатом.

По нашим оценкам, с учётом того поручения, которое было дано президентом о восстановлении показателей занятости к концу 2021 года: в следующем году порядка 1,3-1,2 миллионов граждан, из тех, которые перешли в категорию безработных, <...> нам нужно будет, соответственно, трудоустроить, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Ранее в Банке России отметили, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией коронавируса, в стране зафиксировано снижение безработицы на 0,2% — с 6,5% в сентябре до 6,3% в октябре. При этом в регуляторе сделали акцент на неравномерном снижении конкуренции за вакансии. Преимущественно возросла востребованность среди низкоквалифицированных рабочих из-за оттока трудовых мигрантов.

Как писал NEWS.ru, в КПРФ подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий в обиход категорию «вынужденно безработных». Данный статус предлагается давать россиянам, которые потеряли работу из-за запрета деятельности их работодателя в период действия коронавирусных ограничений. Коммунисты предлагают выплачивать такой категории людей пособие не менее их средней месячной зарплаты и не ниже размера МРОТ, а также обязать работодателей не расторгать с ними трудовой договор.