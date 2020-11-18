Для собак-поводырей предлагают прописать особые правила

https://static.news.ru/photo/6541a9d2-2962-11eb-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутаты Законодательного собрания Белгородской области предложили установить особые правила, регламентирующие сопровождение людей животными. Речь, в частности, идёт о собаках-поводырях и их хозяевах.

Законодатели считают, что людей, которые передвигаются с собаками-поводырями, не должны касаться требования о выгуле домашних животных. Закон об ответственном обращении с животными предполагает необходимость убирать за собаками, гулять с ними в специально отведённых местах, не отпускать их с поводка на детских и спортивных площадках, а также на проезжей части. Депутаты хотят закрепить в законе понятие «собака-поводырь», поскольку незрячие люди не имеют возможности выполнять все указанные требования.

Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды готов рассмотреть этот законопроект. По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, в этом есть смысл, тем более что в последние годы препятствия для собак-поводырей постепенно устраняются.

Исключения для них прописаны на уровне подзаконных актов. Скажем, собаку-поводыря можно провозить в самолёте, с ней МЧС разрешает проходить на пляж, — приводит слова Бурматова «Парламентская газета».

Издание отмечает, что пока что права незрячих в сопровождении поводырей часто нарушаются. В частности, им не позволяют сесть в такси, посетить ресторан или пляж.

Владимир Бурматов также отметил необходимость добавления в ведомственные акты понятия «животное-компаньон». Он подчеркнул, что потребность в общении с животным могут испытывать не только незрячие. Это может быть важно для людей с инвалидностью, паническими атаками или депрессивными расстройствами.

В частности, я предлагал авиакомпаниям ввести дополнительное исключение для людей, страдающих аэрофобией. Такие прецеденты есть в некоторых странах: если животное-компаньон не подпадает под габариты, но человек имеет проблемы, связанные с перелётами и животное помогает ему их преодолеть, то он может взять животное-компаньона в салон и расположить его под передним сиденьем, — рассказал Бурматов.

Стоит заметить, что речь не идёт о присвоении статуса компаньона любому животному. Это касается только животных, без которых человек может испытывать очень серьёзные сложности. Бурматов сообщил, что комитет рассмотрит предложение белгородских депутатов в конце ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что только 5–10% незрячих людей в России обеспечены собаками-поводырями, остальные обходятся без помощи животных. Содействие в передвижении им оказывают родственники, знакомые или представители социальных служб.