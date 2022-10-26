Для семей мобилизованных создали карту с центрами помощи в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье открылись центры помощи семьям мобилизованных военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине, сообщает РИАМО. Центры работают в каждом округе региона. Кроме того, специально для родственников мобилизованных была создана карта, на которой отмечены все центры помощи Московской области.

На карте можно отыскать все функционирующие центры помощи семьям мобилизованных в регионе. При наведении на нужный центр на карте появляется окошко, в котором указывается точный адрес, график работы и контактный номер телефона.

За каждым из центров закреплён целый штат специалистов: психологи, юристы, социальные работники и волонтёры. Они готовы оказывать близким родственникам мобилизованных в Подмосковье самую разнообразную помощь. Так, например, там могут помочь семьям призванных в зону СВО военных устроить ребёнка в детский сад, оформить необходимые документы и рассказать обо всех мерах поддержки, которые предлагаются родственникам военнослужащих, призванных в Вооружённые силы России для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее в Государственной думе предложили выработать единый стандарт помощи семьям участников специальной военной операции на Украине. По словам депутатов, в настоящее время уже существуют самые разные меры поддержки, однако они до сих пор не сведены в единую систему и подчас отличаются в зависимости от региона. Парламентарии полагают, что появление закрепленной на законодательном уровне программы позволит избежать множества конфликтов и позитивно скажется на социальном самочувствии россиян.