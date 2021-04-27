Для российских ветеранов проведут «Парады у дома»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В России началась акция «Парад у дома». В разных городах страны в канун дня Победы для ветеранов, которые в силу разных обстоятельств не смогут присутствовать на празднике, будут проводить индивидуальные торжества. Первые такие мини-праздники уже состоялись в Москве, сообщили NEWS.ru в военно-патриотическом движении «Юнармия».

Торжественным строем молодёжь прошла у дома, где живёт Евгений Чекменов, воевавший на Ленинградском, Закавказском и Юго-Западных фронтах в пехоте и ПВО. Чуть позже локальный праздник состоится в честь Валентина Бармина, который в 1944 году ушёл на фронт добровольцем, командовал санитарным взводом и воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

Акция «Парад у дома» получила широкое распространение в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса многие ветераны, даже те, кому здоровье позволяло лично побывать на торжествах в честь Дня Победы, принимали поздравления дома. Под окнами фронтовиков в день парада Победы выступали профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, читали стихи и пели песни.

«Парады у дома» пройдут во всех регионах России. Только юнармейцы намерены провести их несколько десятков.

В этом году парад на Красной площади в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт 9 мая в обычном формате. Ожидается, что в шествии примут участие более 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, 76 самолётов и вертолётов.

На 29 апреля и 4 мая запланированы ночные репетиции парада, а утром 7 мая будет так называемый генеральный прогон.