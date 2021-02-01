Для профориентации военных используют нейропсихологическую диагностику

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Студентов нужно наказывать за участие в несогласованных акциях протеста исключением из вузов, считает бывший советник губернатора Ульяновской области, директор областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.

Она стала известна в 2019 году после публикации селфи, на котором она принимает лечебную «шоколадную ванну» в отеле Garabag Resort в Азербайджане. Как писали СМИ, недельный курс таких ванн там...