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Для профориентации военных используют нейропсихологическую диагностику

06:59, 02 февраля 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Система нейропсихологической диагностики для определения профессиональной ориентации российских военных разрабатывается в военном технополисе «Эра». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, в рамках тестирования военнослужащих новая разработка будет регистрировать активность отделов головного мозга, считывать мимику лица, движение глаз, жесты, дыхание, сердцебиение.

Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определённого вида профессиональной деятельности, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ожидается, что новую систему будут использовать в военкоматах и воинских частях, дабы достичь наиболее эффективного распределения военнослужащих, учитывая их индивидуальные способности.

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