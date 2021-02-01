Для профориентации военных используют нейропсихологическую диагностику

Система нейропсихологической диагностики для определения профессиональной ориентации российских военных разрабатывается в военном технополисе «Эра». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По информации ведомства, в рамках тестирования военнослужащих новая разработка будет регистрировать активность отделов головного мозга, считывать мимику лица, движение глаз, жесты, дыхание, сердцебиение.
Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определённого вида профессиональной деятельности, — говорится в сообщении военного ведомства.
Ожидается, что новую систему будут использовать в военкоматах и воинских частях, дабы достичь наиболее эффективного распределения военнослужащих, учитывая их индивидуальные способности.