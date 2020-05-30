Для отличившихся в борьбе с COVID медиков учредят награды

https://static.news.ru/photo/21fb666e-a248-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав предложил учредить награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Башкирии заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сейчас будут учреждены ещё несколько наград специально для медиков, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что региональные власти получили необходимые средства для федеральных выплат медикам за май. Министр напомнил, что создан специальный ресурс, с помощью которого медицинские работники смогут задать любые вопросы, касающиеся выплат.

Врачи, работающие с инфицированными больными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, а младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Надбавки будут выплачиваться за апрель, май и июнь, писал NEWS.ru.