https://static.news.ru/photo/4f6ca8ca-6773-11ea-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сотрудники Ростуризма на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа организовали горячую линию для граждан России, находящихся за границей. Россияне смогут обращаться за помощью в круглосуточном режиме.

Ростуризм организовал горячую линию совместно с ассоциацией «Турпомощь».

Находящиеся за границей россияне смогут получить помощь в режиме 24/7. 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск, — сообщается на сайте ведомства.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудил по телефону ситуацию с коронавирусом с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Они договорились о закрытии границы между двумя государствами.

Гражданам государств будет запрещено перемещаться между странами. Исключением станут люди, направляющиеся домой из поездки, говорится на сайте грузинского правительства.

Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.