Для московских семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат

Для семей с детьми, проживающих на территории Москвы, упростили порядок получения социальных выплат. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
Теперь столичные семьи с детьми не обязаны при подаче заявлений в электронном виде прикреплять к ним сканы и копии бумаг, которые подтверждают право на получение социальных выплат.
Указанное изменение касается оформления документов на дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребёнка, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с ребёнком, единовременную компенсационную выплату при рождении ребёнка, отдельные социальные выплаты многодетным семьям, единовременное пособие для женщин, работающих в столичных организациях (до 20 недель беременности), и на выплаты отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.
Сотрудники департамента труда и социальной защиты станут самостоятельно получать данные, необходимые для подтверждения права семей на выплаты. Это будет происходить в рамках межведомственного электронного документооборота,
Как ранее передавал NEWS.ru, Собянин заявил, что обязательные коронавирусные ограничения для людей старше 65 лет скоро станут рекомендательными.
Городской глава отметил, что люди с хроническими болезнями и пожилые граждане переживают COVID-19 очень тяжело и часто попадают в медучреждения в тяжёлом состоянии.