Для московских семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат

https://static.news.ru/photo/b20f30e6-7cc7-11eb-8e97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для семей с детьми, проживающих на территории Москвы, упростили порядок получения социальных выплат. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Теперь столичные семьи с детьми не обязаны при подаче заявлений в электронном виде прикреплять к ним сканы и копии бумаг, которые подтверждают право на получение социальных выплат.

Указанное изменение касается оформления документов на дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребёнка, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с ребёнком, единовременную компенсационную выплату при рождении ребёнка, отдельные социальные выплаты многодетным семьям, единовременное пособие для женщин, работающих в столичных организациях (до 20 недель беременности), и на выплаты отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.

Сотрудники департамента труда и социальной защиты станут самостоятельно получать данные, необходимые для подтверждения права семей на выплаты. Это будет происходить в рамках межведомственного электронного документооборота, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Собянин заявил, что обязательные коронавирусные ограничения для людей старше 65 лет скоро станут рекомендательными.

Городской глава отметил, что люди с хроническими болезнями и пожилые граждане переживают COVID-19 очень тяжело и часто попадают в медучреждения в тяжёлом состоянии.