https://static.news.ru/photo/9c0166ce-200d-11ea-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В столичных поликлиниках и больницах будет создана психологически комфортная среда. Для этого будут применены ряд архитектурных решений, рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что «исцеляющую среду» для пациентов будут организовывать как в новых медицинских учреждениях, так и при реконструкции старых зданий.

Безусловно, это добавляет работы архитекторам и строителям, однако такой подход имеет неоценимые плюсы, — приводит слова Бочкарёва радиостанция «Говорит Москва».

Помимо этого, будет использована и специальная организация лечебного процесса, уточнил чиновник.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Такой сервис разрабатывают Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области.