Для избивших полицейских мигрантов потребовали максимального наказания

Мигранты, напавшие на сотрудников полиции в метро Москвы, должны получить максимальное наказание, предусмотренное в законодательстве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил председатель Союза таджикистанцев в России Абдулло Давлатов. При этом он призвал СМИ не заострять внимание на национальности лиц, совершающих преступления.

Они совершили преступление, из ряда вон выходящее преступление, если нападают на сотрудников правоохранительных органов. Какая наша может быть реакция? Естественно, осуждение и требование от следственных и правоохранительных органов максимального наказания согласно действующему законодательству, — сказал он.

Давлатов добавил, что его удивляет в таких ситуациях реакция СМИ, которые обращают особое внимание на национальность преступника. Он подчеркнул, что каждый нарушивший закон должен быть наказан, независимо от национальности

Нападение на двух полицейских в метро Москвы произошло вечером 17 февраля. По версии следствия, двое молодых мигрантов напали на правоохранителей, когда те попросили их пройти в отделение для установления личности. Пассажиры отказались, один из них начал толкать полицейских и замахиваться на них руками, а второй пнул одного из правоохранителей ногой, ударил несколько раз по голове другого полицейского и скрылся. Нападавших задержали.