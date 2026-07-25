Для этого ужина всегда все под рукой — готовлю курицу по-деревенски, как учила бабушка

Для этого ужина всегда все под рукой — готовлю курицу по-деревенски, как учила бабушка

Если хочется домашнего тепла без сложных техник, берите курицу, картошку и лук — и тушите их в кастрюле. Мясо становится сочным, картофель — рассыпчатым, а соус — густым и насыщенным. Подаю с хлебом, чтобы вымакивать каждую каплю.

Ингредиенты

Курица (окорочка или бедра) — 700 г, картофель — 6 шт., лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., соль, перец, лавровый лист — по вкусу, вода или бульон — 200 мл.

Как готовлю

Сначала нарезаю курицу на порционные куски, солю и перчу. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло и обжариваю курицу до золотистой корочки со всех сторон. Вынимаю мясо, закладываю нарезанный лук и тертую морковь, пассерую минут 5. Возвращаю курицу, добавляю картофель, нарезанный крупными кусками, чеснок и лавровый лист. Заливаю водой или бульоном, закрываю крышку и тушу на слабом огне 40–50 минут — до мягкости картофеля и курицы. Подаю горячим, посыпав зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивительно, но даже на следующий день рагу «Дом в деревне» стало только вкуснее — курица не разварилась в кашу, а картошка осталась плотной, но нежной. Я добавил чуть больше черного перца, и это дало отличный контраст со сладостью тушеного лука. Если останется, смело разогревайте на сковороде — вкус не потеряется.