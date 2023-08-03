Для денег или безопасности? Кому нужен штраф за превышение средней скорости Как новые поправки Минтранса России повлияют на жизнь автомобилистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) подготовило поправки в правила дорожного движения (ПДД) о возвращении штрафов за превышение средней скорости. Ведомство предлагает фактически замерять время в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Почему ранее отменили штрафы и зачем нужен контроль средней скорости, — в материале NEWS.ru.

Почему отменяли штрафы за превышение средней скорости

Штрафы за превышение средней скорости существовали в России с 2013 по 2021 год. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) отменила их по нескольким причинам. В частности, на это повлияло решение Верховного суда, который отметил, что нельзя указывать участок дороги в качестве места совершения правонарушения. Тогда заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ведомствам урегулировать этот пробел в законодательстве.

Минтранс учел критику и разработал проект поправок в ПДД, который был представлен на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в среду, 2 августа. Как пояснил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, методику фиксации средней скорости и вынесения санкций опишут в трех документах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие поправки в ПДД предлагают в Минтрансе

Как сообщает «Коммерсант», в правила дорожного движения хотят ввести новый термин «средняя скорость движения транспортного средства» — значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Помимо этой скорости, водитель по-прежнему будет обязан соблюдать ограничения мгновенной. Поправки коснутся не только любителей быстрой езды. Минтранс планирует штрафовать водителей, которые едут по автомагистралям со скоростью ниже 40км/ч. Кроме того, пока неясно, что делать в случае, если участок трассы, на котором измеряют среднюю скорость, пролегает в нескольких регионах. По словам Козлова, этот момент будет конкретно описан в новых документах.

Зачем нужен контроль превышения средней скорости

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минтранса, существующая практика фиксации мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках дорог, а превышение скорости, по словам чиновников, это наиболее частое нарушение ПДД

Поэтому в ведомстве предлагают контролировать среднюю скорость движения. «Контроль превышения средней скорости будет стимулировать участников дорожного движения к соблюдению скоростного режима», — прокомментировали в пресс-службе Минтранса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители ведомства уточнили, что проработка инициативы позволит в дальнейшем закрепить в КоАП ответственность за превышение средней скорости, конкретизировать процессуальную часть, то есть проблемы определения места, даты и времени правонарушения. Кроме того, планируется сформулировать требования к размещению камер фотовидеофиксации.

Что говорят противники штрафов за превышение средней скорости

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в разговоре с NEWS.ru заявил, что пять лет назад Верховный суд постановил: штрафовать за превышение средней скорости незаконно. Тем не менее, ГИБДД выписывала водителям штрафы, а районные и городские суды, руководствуясь решением Верховного, отменяли их.

Тогда эксперт обратился в Генеральную прокуратуру и в МВД с просьбой привести правоприменительную практику в соответствие с решением Верховного суда и не наказывать водителей. Вскоре контроль средней скорости в России отменили.

«Поэтому мне, как человеку, принявшему деятельное участие в прекращении этой противоправной практики, как никому другому, обидно, что ее пытаются вернуть», — сказал Виктор Травин.

Он считает, что «не надо городить огород»: сегодня на российских дорогах работают обычные камеры, которые фиксируют мгновенную скорость движения, и этого достаточно. По мнению Травина, старую практику хотят вернуть, потому что в свое время в нее было вложено большое количество денег.

«Фактически тогда проект провалился. А камеры-то остались, лежат на складе. Поэтому сейчас их надо узаконить. Это бизнес, вложения должны окупаться. И вообще мне кажется, что сейчас, когда люди находятся в состоянии напряжения, не время закручивать гайки и вешать на автовладельцев дополнительные расход», — прокомментировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист считает, что дорожные камеры не помогают снизить уровень аварийности на дорогах. Он напомнил: штрафы за превышение скорости давно перестали действовать на сознание водителей и превратились в дополнительную статью расходов автомобилистов. Виктор Травин предлагает разработать другие методы обеспечения безопасности дорожного движения, например, ввести поощрения за безаварийное управление, за отсутствие нарушений ПДД.

«Если бы штрафы действовали, то мы давно уже победили бы всякие нарушения ПДД. Но, как видите, это не так», — добавил Виктор Травин.

У сопредседателя правительственной рабочей группы, президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова тоже возникли вопросы. Как он рассказал NEWS.ru, ему, например, непонятно, как поступать в случае, если водитель половину расстояния проехал со скоростью 150 км/ч, а потом остановился на обочине. Кроме того, неясно, как измерить расстояние между двумя установленными камерами с точностью до метра.

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