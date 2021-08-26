«Для чистоты выборов»: главе ЦИК подарили веник

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Члены участковых избирательных комиссий Вологодской области подарили председателю ЦИК Элле Памфиловой веник «для дополнительного обеспечения чистоты выборов». Его вручил член Центризбиркома Евгений Колюшин на заседании, которое транслировалось на сайте комиссии.

Он рассказал, что вернулся из Вологодской области, где живёт «свободолюбивый народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов». Кроме того, в регионе «бьёт ключом народное творчество».

На одном из семинаров члены участковых избирательных комиссий попросили меня передать вам, Элла Александровна, вот этот самый инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов, — поделился он.

Памфилова поблагодарила за подарок и выразила радость, что члены участковых избиркомов хотят добиться максимальной чистоты системы.

Будем мести ещё более решительно, чем это делали до сего момента, — подчеркнула она.

Ранее сирийская девятилетняя девочка Иман Али, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства.

Девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства. В ответ она получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. Письмо зачитал заместитель начальника Генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко.