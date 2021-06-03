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Длинные новогодние каникулы пообещал Минтруд россиянам

06:37, 04 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предстоящие новогодние праздники будут длинными и продлятся десять дней с 31 декабря по 9 января 2022 года. Последний день года тоже будет выходным, так как выпадает на субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе, — пояснил Котяков изданию.

Майские праздники в следующем году тоже будут длинными. И на первые числа, и на 9 мая выпадают по четыре выходных дня, отметил министр.

По мнению Котякова, предстоящие праздники позволят россиянам «немножко отвлечься» от повседневных будней.

В этом году россияне оценили влияние длинных майских праздников на свой заработок. Согласно опросу, проведённому онлайн-платформой Webbankir, каждый третий респондент опасался снижения своих доходов.

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