Длинные новогодние каникулы пообещал Минтруд россиянам

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Часть россияне могут лишиться детских пособий на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет из-за новых правил их начисления. Пособие могут не получать те семьи, в которых родители не работают без уважительной причины, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов в интервью агентству ПРАЙМ.

По словам эксперта, под удар попали не только те, кто не хочет работать, но и действительно нуждающиеся семьи, которые потеряли выплаты из-за отсутствия официального дохода. А это с точки зрения...