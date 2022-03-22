Дизайнер заявила о популярности секонд-хендов у молодёжи

Покупка одежды в секонд-хендах популярна у современной молодёжи, как это было и у советской, сообщила дизайнер Мария Цигаль изданию «ФедералПресс». Она вспомнила свой опыт, когда хотелось интересно одеваться в условиях скудного рынка Советского Союза.

Современное поколение молодых ребят, девушек одеваются в секонд-хендах, так, как было на заре моей юности. Я выросла хотя и в Москве, но в СССР: вещей было немного, а все хотели аутентично и необычно одеваться, поэтому мы искали вещи на блошиных рынках и в секонд-хендах и очень красиво одевались, — сказала Цигаль.

Она предположила, что теперь такие рынки с одеждой станут популярнее, а зарубежные бренды, если и вернутся в Россию, завысят цены. Дизайнер посоветовала находить аутентичные вещи известных брендов, а не старую дешёвую одежду, и обращать внимание на качество.

Ранее стало известно, что в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Adidas, Puma и многие другие.

Испанский ретейлер одежды и обуви Inditex Group откроет свои магазины в России, когда это будет возможным. Ему принадлежат такие бренды, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.