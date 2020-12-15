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Дизайнер, сшивший Путину спортивный костюм, получит премию правительства

04:29, 16 декабря 2020
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Стилист из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин, создавший коллекцию одежды Putin Team, выдвинут на получение правительственной премии в области качества. Уральский дизайнер стал знаменит после того, как предложил президенту Путину сшить для него спортивный костюм из указанной коллекции.

Владимир Путин на предложение согласился, а вскоре коллекция спортивной одежды Putin Team поступила и в открытую продажу. Сейчас бренд SHISHKIN, принадлежащий дизайнеру, оказался упомянутым в проекте постановления правительства, опубликованном на сайте официальных документов.

Присудить премии правительства Российской Федерации 2020 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в категории организаций с численностью работающих &lrm; от 250 до 1000 человек, — сказано в постановлении о награждении Дмитрия Шишкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне российский дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм. Коллекцию производит фабрика «Юниформ Ателье», специализирующаяся на профессиональной спортивной и горнолыжной экипировке.

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