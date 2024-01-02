Дизайнер рассказала, какие интерьеры будут в моде в 2024 году Дизайнер Тимашова: интерьеры из натуральных материалов будут модными в 2024 году

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Модными тенденциями в интерьере в 2024 году будут близость к природе, тактильность и сложные формы, рассказала «МК в Мурманске» дизайнер-декоратор Яна Тимашова. По ее словам, уже несколько лет в тренде остается эко-интерьер из дерева, камня, хлопка, льна и шерсти.

В 2024 году будут популярны необычные сложносочиненные формы. Люди хотят создать в своем доме что-то уникальное и неповторимое. Это можно заметить по мебели, светильникам и элементам декора, — сказала Тимашова.

Сложными могут быть асимметричные формы, а также формы с плавными изгибами и формы, напоминающие природные объекты, объяснила декоратор. А правильное освещение и функциональная мебель позволят создать среду, которая способствует расслаблению.

В квартирах с эко-интерьером важное место отводится растениям, которые помогают очищать воздух и повышать влажность в помещении, отметила специалист. Дизайнер предположила, что также будут модны тактильность и осязаемость. Так, создать мягкость можно с помощью шелка, бархата, меха и шерсти, для твердости понадобятся камень, металл или дерево, а шерсть позволит ощутить тепло, указала Тимашова.

Ранее архитектор Константин Лагутин дал советы, как недорого обновить интерьер квартиры. По его словам, для этого достаточно покрасить стены или сделать перестановку, а после можно добавить каких-нибудь уютных вещей.