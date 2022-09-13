Дизайнер рассказала, как обустроить домашнее рабочее пространство Дизайнер Голуб: для домашнего рабочего места крайне важна удобная мебель

Фото: Shutterstock

Удобная мебель, организованное хранение и аксессуары для мобильной работы помогут сформировать идеальное домашнее рабочее место, рассказала дизайнер Юлия Голуб в беседе с Lenta.ru. По ее словам, главные элементы рабочего пространства — функциональные стол и стул. При этом стул лучше выбрать с подлокотниками, так как они упрощают работу за компьютером, а стол — с регулируемой высотой, чтобы была возможность поработать стоя и снять напряжение со спины.

Проводить весь день в сидячем положении тяжело. И, когда захочется сменить положение, за таким столом можно работать стоя. Это полезно не только для здоровья, но и для концентрации — рассказала эксперт.

Голуб рассказала, что важно организовать хранение всех нужных вещей, в этом помогут органайзеры для бумаг и письменных принадлежностей. Также она рекомендует использовать возможность периодически менять обстановку при работе из дома. С помощью таких аксессуаров, как стол-подставка для ноутбука, к примеру, можно работать на диване.

Также дизайнер посоветовала приобрести специальную массажную подушку для снятия напряжения в шее, она поможет держать голову в правильном положении.

Названы способы облегчить длительную поездку с детьми на машине. Родителям, которые собираются отправиться в долгое путешествие с ребенком, обязательно следует оснастить свой автомобиль автокреслом с откидной спинкой и дорожным столиком, автошторками на окна и держателями для смартфонов. Кроме того, рекомендуется иметь с собой в машине складной горшок и дозатор молочной смеси, если ребенок находится на искусственном вскармливании.