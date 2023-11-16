Дизайнер посоветовала, как зонировать однокомнатную квартиру Дизайнер Устюжанинова: зонировать однокомнатную квартиру можно при помощи ковров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зонировать однокомнатную квартиру можно при помощи ковров, посоветовала дизайнер интерьера Анна Устюжанинова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнила, что ковры наглядно разграничат функциональные области, при этом они обязательно должны отличаться в разных помещениях квартиры и в зонах комнаты.

Ковры могут наглядно разграничить функциональные области, создавая визуальные границы между ними. Владелец небольшой однокомнатной квартиры может разместить дома несколько ковров: например, один, с длинным ворсом, в спальне, другой, широкий и спокойного цвета, в зале, а третий, резиновый, — в прихожей, — пояснила дизайнер.

Она подчеркнула, что ковры дают возможность поиграть с цветами и текстурой, а также добавляют акценты в каждую зону. Однокомнатную квартиру рекомендуется разделять на несколько функциональных областей: для сна, приема пищи, отдыха и работы. Это поможет не чувствовать стесненности и нехватки свободного пространства. Дизайнер добавила, что с задачей разделения на зоны справятся шкафы и стеллажи: на них можно разместить предметы декора и вещи, нужные для работы или отдыха.

Дизайнер Вероника Антелава ранее посоветовала приобрести новые домашние текстильные изделия тем, кто хочет бюджетно обновить интерьер. По ее словам, замена подушек, скатертей и штор позволит придать квартире «свежую динамику» и наполнить пространство акцентами.