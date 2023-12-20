Дизайнер подсказала три нестандартных варианта декора елки Дизайнер Устюжанинова: в декоре елки нужна лаконичность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Декор новогодней елки необязательно должен быть стандартным, существует как минимум три необычных и лаконичных способа празднично украсить дерево, рассказала в беседе с LIFE.ru дизайнер Анна Устюжанинова. По ее словам, это могут быть монохромные игрушки, тематическая елка и даже просто искусственный снег.

Как пояснила эксперт, в этом сезоне в тренде лаконичность, а пестрые, кричащие и не сочетающиеся друг с другом игрушки уже не в моде. Поэтому наиболее уместными могут быть монохромные решения, например классика — белые, светло-голубые или золотые шары разных размеров.

А если хотите чего-то особенного, <...> нежно-персиковый оттенок освежит пространство и точно выделит вашу елку из тысячи других, — предложила дизайнер.

Еще одним оригинальным способом украсить елку станет дизайн на тему какого-либо новогоднего фильма или книги, отметила специалист. Самый наглядный пример — Щелкунчик. Однако при использовании фигурок героев главное — не переусердствовать: игрушки не должны располагаться слишком близко друг к другу, иначе дерево будет производить визуальный шум вместо погружения в атмосферу любимого произведения.

Одним из наиболее простых, но эффектных решений является использование баллончика с искусственным снегом, продолжила Устюжанинова. С его помощью можно создать эффект напыления на концах веток, после чего равномерно украсить дерево декоративными бусами.

Такое решение будет отсылать к сказочному заснеженному дереву посреди леса и создавать ощущение сказки, — резюмировала дизайнер.

Ранее стало известно, что наиболее популярными предметами новогоднего декора у россиян в конце уходящего 2023 года стали искусственные елки. На них в декабре приходится 37% спроса, средняя стоимость за штуку — 5,3 тысячи рублей.