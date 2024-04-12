Дизайнер перечислила трендовые джинсы 2024 года Дизайнер Бельцева: популярными будут скейтерские джинсы и джинсы карго

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Популярными в 2024 году будут скейтерские джинсы и джинсы карго, рассказала «Газете.Ru» дизайнер Екатерина Бельцева. По ее словам, мировые дизайнеры делают акцент на объемный низ, смешивая элементы женственности и утилитарные детали со спортивным урбанистическим стилем.

Ярким примером являются широкие скейтерские джинсы, которые набирают свою актуальность в повседневной жизни. Чтобы правильно сбалансировать пропорции и подчеркнуть свою женственность, их лучше сочетать с кроп-топами, рубашками и короткими джинсовками, — порекомендовала дизайнер.

Бельцева отметила, что также актуальными будут джинсы карго, которые в этом сезоне стали еще объемнее и с различными крупными молниями и тейпами. Дизайнер добавила, что объемные кроссовки или борцовские кеды сочетаются со всеми джинсами, а со скейтерскими также можно носить балетки.

Ранее стилист Ольга Скорокосова рассказала, что весной надо обновить гардероб и добавить туда ярких красок, а также обратить внимание на струящиеся платья, практичные тренчи и одежду из денима. По ее словам, тренды весны подойдут как любительницам женственных платьев, так и тем, кто отдает предпочтение практичной одежде. До этого модный эксперт Елена Шерипова рассказала, что в весеннем сезоне будут актуальны макси-, мини- и миди-юбки.