Дизайнер перечислил наилучшие сочетания угги с одеждой Дизайнер Маер: угги идеально сочетаются с шерстяным пальто и шарфом-одеялом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимние сапоги-угги, возглавившие список модных трендов зимы-2024, идеально сочетаются с шерстяным пальто и шарфом-одеялом, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» дизайнер Наз Маер. Также, по его словам, эта обувь станет хорошим дополнением к свитшоту и пуховому жилету.

Как пояснил эксперт, сочетание шерстяного пальто с угги годится для холодной погоды, когда необходимо выглядеть аккуратно, но при этом оставаться в тепле и комфорте. Объемный шарф станет дополнительной «изюминкой» в этом комплекте.

По словам дизайнера, угги также отлично смотрятся со свитшотом и пуховым жилетом, а также с полуспортивными трикотажными брюками и мягким свитером. Классическим сочетанием являются сапожки с джинсами и белой футболкой. Стилист допустил и такие образы, как угги с юбкой миди и толстыми носками, а также с легинсами и вязаным платьем.

При этом Маер отметил важность цветового сочетания верхней одежды и обуви. Эксперт добавил, что помимо угги классического верблюжьего цвета, одним из наиболее интересных предложений в нынешнем сезоне стал зеленый цвет меха.

Ранее Наз Маер порекомендовал женщинам после 40 лет отказаться от бесформенных длинных юбок. Он посоветовал отдать предпочтение юбкам с интересной текстурой, цветом или кроем. В образ при этом важно добавить немного неформальности, чтобы не выглядеть старше своего возраста.