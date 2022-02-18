Дизайнер описал архитектурные особенности длинного стола Путина

Длинный стол, который стал мемом после переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, выполнен в классическом для мира политики стиле, заявил дизайнер интерьера, основатель архитектурного бюро Фёдор Коморницкий. Он указал, что стол стоит на трёх опорах, выполненных в стиле колоннад ионического ордера, пишет Lenta.ru.

Стол выполнен в классическом, я бы назвал это «политическом», интерьерном стиле — стоящий на трех опорах, имитирующих колоннады ионического ордера, столешница декорирована растительным орнаментом, обязательный атрибут — центральный люк для микрофонов, — описал Коморницкий.

Дизайнер напомнил, что этот стол длительное время служил удобным и эффективным элементом интерьера для проведения переговоров. В «доковидные» времена за таким столом могли разместиться до 20 человек. Сейчас же, продолжил Коморницкий, такой длинный стол помогает политикам соблюдать социальную дистанцию во время переговоров.

В наше же время стол используют как инструмент социальной дистанции — четырехметровая длина позволяет идеально расположить политиков на противоположных концах, — резюмировал дизайнер.

Ранее эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова заявила, что очень длинный стол на переговорах президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона не несёт в себе символизма. Она предположила, что такая дистанция связана исключительно с антикоронавирусными мерами.