Дизайнер объяснила интерьер жилья характером хозяина

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Интерьер жилья обусловлен характером хозяина, сообщила дизайнер Инна Каминская в разговоре с Pravda.Ru. Она привела несколько примеров, как обустройство квартиры связано с приоритетами и ценностями её владельцев.

Например, любители архитектурного ар-деко, неоклассики или ар-нуво стремятся подчёркивать свой статус и быть в центре внимания, считает Каминская. Для них в интерьере главное — дорогая цена и эксклюзив.

Тех, кто выбирает шикарные сервизы, резные комоды, классические обои и ткани в текстиле, она отнесла к консерваторам, часто пожилым. Для них важен комфорт, спокойствие и уют.

Ценители сдержанного европейского интерьера предпочитают натуральный материал: дерево серо-чёрного и выбеленных тонов, лён в текстиле, декор из старого металла, итальянскую плитку.

Хозяева такого интерьера медлительны, никуда не торопятся, они уже нашли себя и свое место под солнцем, давно уже всё всем доказали. Они просто наслаждаются и получают удовольствие от размеренного темпа жизни и от положительных эмоций, — считает Каминская.

Совсем другой характер у тех, кто живёт в минималистичном интерьере с суперсовременной техникой, высокими потолками и качественной звукоизоляцией. Для них важно удобство и комфорт, такие люди живут в бешеном ритме и достигают целей.

Ранее стало известно, что товары сообщившей об уходе из России шведской компании IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагают приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, но они от частных лиц.