Дизайнер объяснил, какая одежда поможет выглядеть стройнее Дизайнер Маер посоветовал женщинам plus size носить классические фасоны

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Женщинам размера plus size следует носить классические фасоны, чтобы выглядеть стройнее, посоветовал дизайнер Наз Маер. В беседе с aif.ru он уточнил, что к ним относятся платья-футляры, юбки-карандаши в сочетании с блузкой или жакетом, классические брюки. Отлично подойдет платье с темными вставками по бокам: оно зрительно уменьшит силуэт.

Как уточнил эксперт, стоит обратить внимание на одежду с завышенной талией. Юбки и платья должны быть длины миди или макси, это придаст фигуре изящество. На выход можно выбрать облегающее платье с вырезом или модель с запахом и V-образным вырезом. Маер рекомендует носить такие модели с небольшой драпировкой — она скроет объем.

Дизайнер объяснил, что в гардеробе должны присутствовать яркие акценты, они отвлекут внимание. Маер отметил, что любительницам трикотажных футболок не стоит выбирать облегающие фигуру модели, так как они подчеркнут все недостатки. При этом не нужно носить и бесформенные вещи, они утяжелят внешний вид.

Стройности придаст обувь на каблуке. По словам дизайнера, лучше не надевать модель с излишним декором и отказаться от шпильки. Зимние сапоги должны быть выше середины икры, это придаст ногам стройности и визуально удлинит. Маер советует отправляться на примерку обуви ближе к вечеру, в этот период нога немного отекает, благодаря чему можно подобрать модель, в которой будет всегда удобно ходить.

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