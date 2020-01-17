https://static.news.ru/photo/8624fd78-3919-11ea-aa10-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Heinz Krimmer/Global Look Press

Празднование Нового года иногда крайне негативно влияет на фигуру. Некоторые даже боятся примерить любимое платье или джинсы. Пока человек не пришёл в форму, спрятать полный живот поможет одежда, считает дизайнер Мила Марсель.

Например, вещи с горизонтальной полоской зрительно удлиняют силуэт. С вертикальной, наоборот, визуально прибавляют килограммы. Если на животе заметны жировые складки, то обтягивающие наряды лучше отложить в сторону. Скрыть изъяны помогут кардиганы и свободные туники. Лучше всего подойдёт прямой крой или «разлетающийся», пишут «Аргументы и факты».

Кроме того, советует Марсель, если человек любит принты на одежде, например горох, то лучше предпочесть мелкий узор, а не огромные круги. Большие изображения, если расположены в области талии и живота, зрительно увеличивают объёмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, что выступает за бодипозитив и доволен собой при весе 242 килограмма. Произошедший в ноябре с ним неприятный случай на борту самолёта, когда он застрял в унитазе, не подтолкнул его к желанию сбросить лишний вес.