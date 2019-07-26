Известный веб-дизайнер, путешественник и вообще Артемий Лебедев в небольшом видеоролике объявил о своей эмиграции. И даже определил своё место на глобусе: где-то в конце Европы, в двух, мол, шагах от Атлантического океана. Подписчикам и поклонникам его виртуального дарования остаётся только гадать, в Португалии ли он бросил свой якорь или всё-таки осел где-нибудь в районе более привычного французского Бордо. Впрочем, есть уже и такие, кто рассматривает очередной его демарш в качестве дежурной провокации или просто троллинга, на которые, дескать, наш герой горазд. Недаром же даже читал лекции на весьма специфическую тему «Искусство провокации».

Между тем всё выглядело бы очередным капризом увлекающегося персонажа, если бы он не предпочёл громко хлопнуть дверью, что называется, на границе. Оказывается, однако, что Лебедев, как и его далёкий предок по материнской линии, великий писатель Лев Толстой, не может молчать! И тут выяснилось, что у дизайнера не просто эстетические расхождения с нынешней российской властью, но он просто, фигурально говоря, задыхается от нахлынувшего вдруг возмущения. Возмущён он всем происходящим. И каждое лыко вставил своей стране в строку: и «преступную войну в Сирии», и «гонку вооружений»(!?), и «подавление свобод». Словом, поспешил оказаться в некоем политическом тренде, выразив, по его словам, глубокую обеспокоенность положением дел в стране.

Надо сказать, что дизайнер в некотором, гоголевском смысле является человеком историческим, то бишь постоянно попадающим в разные истории. Родившись в процветающей советской семье, так сказать, с серебряной ложкой во рту — его мать писательница Татьяна Толстая, отец — известный филолог, дед — генерал-полковник — он ничтоже сумняшеся резко критиковал военные памятники, за что ветераны подавали на него в суд и выигрывали процессы. Вместе с другим нынешним эмигрантом, культурологом Маратом Гельманом разрабатывал провокационный знак «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства верующих». И также был вынужден отвечать по иску православных организаций.

Марат Гельман Zamir Usmanov/Global Look Press

Но в целом всё это не мешало ему удачно получать немалые государственные заказы, например, на разработку логотипов многих российских городов. И даже в столице за немалые деньги украшать общественный транспорт весьма спорными изломанными каракулями. Более того, Лебедев сам становился объектом разоблачений со стороны неугомонного Алексея Навального, который обвинял дизайнера в сокрытии многих госзаказов. Оба «гиганта мысли» даже вступали в ожесточённую публичную полемику. Но вообще считалось, что Лебедев старается держаться вне политики. И если что его с ней, неблагодарной стезёй, и связывало, то скорее очередная жена, политтехнолог Марина Литвинович. Как мы помним, именно Литвинович вела президентскую избирательную кампанию Ксении Собчак.

Но вот, как говорят в России, взыграло ретивое. И дизайнер заболел душой за страну, в которой не пускают молодых и талантливых людей ко власти. Может, в этой фразе и есть квинтэссенция всего демарша? И Лебедеву захотелось для разнообразия немного порулить страной. Так сказать, из виртуала всё-таки выйти в реал.

А пока, судя по всему, он, как иногда шутят, не покинул страну, а отъехал от неё на безопасное расстояние, поближе к Атлантике. Кстати, Лебедеву принадлежит фраза: в дизайне законов нет, не было и не будет.

А вот в стране законы есть и будут.