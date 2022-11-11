Дизайнер Лебедев по ошибке «похоронил» бывшего мэра Новосибирска

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Городецкий

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев представил бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого как умершего, сообщает «Сиб.фм». В одном из своих роликов он рассказывал о бывшем директоре оружейного завода, который носил точно такое же имя, но поставил неверное фото его тезки — бывшего новосибирского градоначальника.

Известно, что у бывшего директора оружейного завода, о котором шла речь в ролике Лебедева, и экс-мэра Новосибирска совпадают имя и фамилия, но отличаются отчества. На данный момент блогер закрыл некорректное фото на видео квадратом. Помимо рассказа об экс-директоре оружейного завода Лебедев поведал и о сыне умершего Денисе, якобы убежавшем за границу, пишет издание.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее заявил, что не знает, кто такой Артемий Лебедев. Он подчеркнул, что не «читает и не собирается читать» этого блогера. Таким образом он ответил на критику дизайнера, который нелестно отозвался о Новосибирске.

До этого Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением в выпуске своей программы на YouTube. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Своё мнение после критики он не поменял, о чём сообщил в новом ролике.