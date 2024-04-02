«Диванные эксперты»: Агаларов высказался о фейках после теракта в «Крокусе» Эмин Агаларов: владельцев «Крокуса» критикуют диванные эксперты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владельцев «Крокуса» критикуют за несоблюдение строительных норм диванные эксперты, заявил сын хозяина Crocus Group бизнесмен и певец Эмин Агаларов в интервью Forbes. По его словам, все, кто знает, как работает компания, понимают, что все обвинения в халатности не имеют оснований.

Кто-то пишет: плохо построенное здание. Это первая реакция людей, которые не разбираются и не имеют информации. Говорят: «Крокус сгорел, значит, плохо построен». А то, что он после пожара до сих пор стоит, у него только крыша обвалилась. Это диванные эксперты. МЧС подтвердило, что все пожарные нормы были соблюдены. Люди, которые нас знают, они понимают, что обвинения безосновательны. Crocus Group на рынке недвижимости 30 лет. Мы всегда качественно и ответственно работали, — заявил он.

Ранее Эмин Агаларов объяснял, что закрытые двери на видео, снятых во время эвакуации посетителей «Крокус Сити Холла», объясняются тем, что они вели в служебные помещения. По его словам, концертный зал имеет достаточно пожарных выходов. Агаларов добавил, что люди «искали альтернативные пути» и находили «двери, куда допускали только персонал».

Президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов заявил, что семьи пострадавших и погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали коллективное заявление в Следственный комитет против владельца концертного зала Араза Агаларова. Всего в СК обратились 11 заявителей.