https://static.news.ru/photo/3d07408c-c7ff-11e9-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член организации «Диссернет» Василий Власов подал в коллегию Верховного суда иск о незаконности назначения состава высшей аттестационной комиссии.

Он оспаривает появление в новом составе ВАК 14 человек, среди которых ректоры МГУ (Виктор Садовничий), РУДН (Владимир Филипов), ИТМО (Владимир Васильев), Сеченовского университета (Пётр Глыбочко), ЮЗГУ (Сергей Емельянов), СПбГУ (Игорь Максимцев), СПбПУ (Андрей Рудской) и МГТУ им. Баумана Игорь Фёдоров. Кроме того, по мнению Власова, правила запрещают приём в коллегию гендиректора госпорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Заявитель отмечает, что положение о ВАК ограничивает срок пребывания в комиссии двумя сроками подряд, передаёт РБК . Однако Садовничий и Филипов входят в состав шестой раз, ещё три человека — третий, а 12 — второй.

Очевидно, что подобная ситуация не соответствует цели создания как государственной системы научной аттестации в целом, так и института лишения ученых степеней в частности, — говорится в иске.

Заявитель отметил, что «Диссернет» вёл переговоры с комиссией и обращался в Минобрнауки, однако никаких изменений не последовало.

Ранее News.ru писал, что с аналогичным иском выступила правозащитная организация «Агора», которая представляет интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна, подававшего заявление на включение в комиссию, однако не вошедшего в её состав. Юрист правозащитной группы Кирилл Коротеев подчеркнул, что 17 человек, попавшие в ВАК с нарушением процедуры, ограничивают права других кандидатов.